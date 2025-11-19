Энергетики Ростовской области подготовили сети к зиме за 1,3 млрд рублей

Энергетики Ростовской области завершили плановую подготовку сетей к зимнему периоду. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
По словам чиновника, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Специалисты отремонтировали 651 км воздушных линий электропередачи, заменили свыше 22 тысяч изоляторов и 1700 опор, а также обновили почти 280 км проводов. Проверили состояние более 1600 трансформаторных подстанций.
Не менее важной частью работы стала расчистка территорий от кустарников и деревьев, эти меры потребовались для снижения риска пожаров или падения веток на провода. Всего привели в порядок 654 га.
— Энергетики региона проделали значительный объем работы для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и электроснабжения в холодное время года. Чтобы свести к минимуму отключения электроэнергии зимой, энергокомпания направила на модернизацию 1,3 млрд рублей, и это оказалось на 46% больше, чем годом ранее, — прокомментировал Игорь Сорокин.
