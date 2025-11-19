Энергетики Ростовской области подготовили сети к зиме за 1,3 млрд рублей

— Энергетики региона проделали значительный объем работы для обеспечения бесперебойного теплоснабжения и электроснабжения в холодное время года. Чтобы свести к минимуму отключения электроэнергии зимой, энергокомпания направила на модернизацию 1,3 млрд рублей, и это оказалось на 46% больше, чем годом ранее, — прокомментировал Игорь Сорокин.