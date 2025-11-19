Ричмонд
В Республику Алтай поступили три дрона для лесного хозяйства

Их будут использовать для оперативного обнаружения возгораний и пресечения браконьерства.

Три дрона для лесного хозяйства получила Республика Алтай по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и туризма региона.

Современные дроны будут активно использоваться для мониторинга лесных массивов. Их главные задачи — оперативное обнаружение возгораний, а также пресечение случаев браконьерства и незаконной заготовки древесины.

Благодаря установленному на дронах специализированному оборудованию, включая камеры и сенсоры, сбор информации будет точным и надежным. В марте Республика Алтай уже получила 12 таких устройств.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.