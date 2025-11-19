На всю ночь: власти перекроют движение по Восточному выезду из Уфы

В ночь с 20 на 21 ноября в Уфе будет полностью перекрыто движение по южному тоннелю Восточного выезда. Ограничение продлится с 00:00 до 05:00, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
На пять часов будет закрыто движение в сторону федеральной трассы М-5 «Урал», а также перекрыт въезд в тоннель со стороны проспекта Салавата Юлаева. Ограничения связаны с плановыми работами по диагностике и очистке системы водоотведения.
Минтранс республики рекомендует водителям заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда на время проведения работ.
