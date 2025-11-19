Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роботов-доставщиков смогут увидеть на улицах жители Казани уже в декабре

КАЗАНЬ, 19 ноября, ФедералПресс. На улицах столицы Татарстана в декабре 2025 года появятся роботы-доставщики. Сначала их количество будет ограничено шестью электронными «курьерами», которые будут доставлять грузы до 25 килограмм. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Мы с интересом изучаем все высокотехнологичные инновационные практики, и, если они несут удобство для жителей, стараемся внедрять полезные сервисы. Мы не просто присматриваемся к новым возможностям, но и закладываем эти цели в наши программы развития, выделяем на это бюджет и много уже добились», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Сначала роботы будут курсировать в периметре, ограниченном улицами Назарбаева — Миннулина — Салимжанова — Айдинова — Тихомирнова в Вахитовском районе города. Затем география их работы расширится — всего в Казани предусмотрено 30 локаций для работы таких «курьеров».

Отметим, что средняя скорость движения робота в городе составляет 3,5 км/ч, а максимальная 7 км/ч. Планируется, что в дальнейшем ровер (так называется тип робота) будет передвигаться со средней скоростью 8 км/ч.

При перемещении в городской среде робот уступает дорогу пешеходам и другим транспортным средствам и ориентируется по сигналам светофора. Для Татарстана использование таких машин не в новинку — 15 автоматических доставщиков сейчас работают в городе Иннополис.

Напомним, что кроме Татарстана в эксперименту по внедрению роботов-доставщиков присоединились еще несколько регионов Приволжья. Это Пермский край, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что мэр Казани предложил проводить с горожанами разъяснительные беседы из-за участившихся случаев засоров в канализации. В среднем в республиканской столице фиксируют до 50-ти таких коммунальных инцидентов.