В Новгородской области собрали 11,7 тысячи тонн овощей защищенного грунта

Около 11,7 тыс. тонн овощей защищенного грунта собрали в Новгородской области, что составляет 95% от плана на 2025 год. Увеличение объемов производства овощей отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Всего было собрано 5658,5 тонны огурцов, 5991,8 тонны томатов, 47,2 тонны баклажанов, а также 0,8 тонны перца. Прочих культур и салатов собрали 55,4 тонны. Производство овощей защищенного грунта в Новгородской области осуществляется как в тепличных комплексах круглогодичного производства, так и в сезонных теплицах. Применение современных технологий позволяет достигать высокой урожайности и качества продукции.
Внедрение систем капельного полива, искусственного освещения и климат-контроля создает оптимальные условия для роста и развития растений, что положительно сказывается на объемах производства и снижает себестоимость продукции. Все овощи, выращенные в тепличных комплексах и сезонных теплицах, проходят строгий отбор и соответствуют всем необходимым стандартам и требованиям безопасности. Это позволяет поставлять на рынок свежую и экологически чистую продукцию, которая пользуется доверием у потребителей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.