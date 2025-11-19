В Новгородской области собрали 11,7 тысячи тонн овощей защищенного грунта

Внедрение систем капельного полива, искусственного освещения и климат-контроля создает оптимальные условия для роста и развития растений, что положительно сказывается на объемах производства и снижает себестоимость продукции. Все овощи, выращенные в тепличных комплексах и сезонных теплицах, проходят строгий отбор и соответствуют всем необходимым стандартам и требованиям безопасности. Это позволяет поставлять на рынок свежую и экологически чистую продукцию, которая пользуется доверием у потребителей.