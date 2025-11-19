Ричмонд
В Узбекистане появится Экополиция

В соответствии с документами за подписью главы республики в стране создадут систему управления по оперативному реагированию на требования населения в сферах экологии и туризма.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Узбекистане создадут Госинспекцию экологического контроля (Экополицию). Это определено в соответствующем указе президента.

«Образовать Государственную инспекцию экологического контроля Национального комитета по экологии и изменению климата (Экополицию) без статуса юридического лица», — говорится в документе.

Новую структуру образуют на базе:

Государственной инспекции экологического контроля Минэкологии;

региональных специальных прокуратур по охране природы Каракалпакстана, Ташкентской и Джизакской областей;

оптимизируемых штатных единиц подразделений по надзору за исполнением законодательства в сферах экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства прокуратуры Каракалпакстана, областей и Ташкента.

Ей передадут 40 штатных единиц в части надзора за исполнением законодательства в сферах экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства, выделенных прокуратурам Каракалпакстана, областей и Ташкента.

Сотрудники Экополиции получат право применять к нарушителям физическую силу, спецсредства и служебное оружие (с резиновыми пулями или сетчатое).

Кроме того, их обеспечат формой с боди-камерами.