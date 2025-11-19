В Узбекистане появится Экополиция

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. В Узбекистане создадут Госинспекцию экологического контроля (Экополицию). Это определено в соответствующем указе президента.
«Образовать Государственную инспекцию экологического контроля Национального комитета по экологии и изменению климата (Экополицию) без статуса юридического лица», — говорится в документе.
Новую структуру образуют на базе:
Государственной инспекции экологического контроля Минэкологии;
региональных специальных прокуратур по охране природы Каракалпакстана, Ташкентской и Джизакской областей;
оптимизируемых штатных единиц подразделений по надзору за исполнением законодательства в сферах экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства прокуратуры Каракалпакстана, областей и Ташкента.
Ей передадут 40 штатных единиц в части надзора за исполнением законодательства в сферах экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства, выделенных прокуратурам Каракалпакстана, областей и Ташкента.
Сотрудники Экополиции получат право применять к нарушителям физическую силу, спецсредства и служебное оружие (с резиновыми пулями или сетчатое).
Кроме того, их обеспечат формой с боди-камерами.