В Якутске прошел финал образовательной программы «СВОй бизнес»

В финале каждый презентовал собственный проект перед экспертной комиссией. По итогам защиты победителем стал Алексей Захаров из Якутска, он получил грант в размере 200 тысяч рублей от фонда развития предпринимательства республики. Его проект основан на производстве полимерных емкостей «Акваполимер». Призерами стали Александр Заровняев из Амгинского района с проектом производства пиломатериалов и Андрей Шелковников из Якутска с проектом грузоперевозок.