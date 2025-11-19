В Якутске прошел финал образовательной программы «СВОй бизнес»

Финал федеральной образовательной программы «СВОй бизнес» состоялся в Якутске в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Республики Саха (Якутия).
В программе принял участие 21 человек из Амгинского, Верхневилюйского, Намского районов и города Якутск. В течение пяти дней они изучали основы генерации бизнес-идей, сегментирования рынка, составления финансовых планов и продвижения продуктов, маркетинговую базу, юридические аспекты и налоговое законодательство. Кроме того, состоялись встречи с представителями инфраструктуры поддержки бизнеса, банков и бизнес-визиты в успешные компании.
В финале каждый презентовал собственный проект перед экспертной комиссией. По итогам защиты победителем стал Алексей Захаров из Якутска, он получил грант в размере 200 тысяч рублей от фонда развития предпринимательства республики. Его проект основан на производстве полимерных емкостей «Акваполимер». Призерами стали Александр Заровняев из Амгинского района с проектом производства пиломатериалов и Андрей Шелковников из Якутска с проектом грузоперевозок.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.