В Белоярском районе Югры пройдет дизайн-сессия по развитию бизнеса

Дизайн-сессия по развитию бизнеса «Арктика как бизнес-платформа» состоится 28 ноября в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономического развития региона.
Целью сессии является определение ключевых векторов развития малого и среднего предпринимательства на территории Белоярского района, обладающей особым статусом Арктической зоны. Участникам предстоит проанализировать конкурентные преимущества и точки роста, определить наиболее перспективные ниши для создания и развития субъектов МСП, сформировать перечень конкретных предложений и проектных идей, а также наметить дорожную карту по их последующей реализации.
К участию в дизайн-сессии приглашаются действующие предприниматели, руководители предприятий, а также представители делового сообщества. Мероприятие будет особенно полезно для тех, кто планирует масштабировать существующий бизнес, найти перспективную нишу для стартапа или предложить решения для развития территории. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.