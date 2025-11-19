В Белоярском районе Югры пройдет дизайн-сессия по развитию бизнеса

К участию в дизайн-сессии приглашаются действующие предприниматели, руководители предприятий, а также представители делового сообщества. Мероприятие будет особенно полезно для тех, кто планирует масштабировать существующий бизнес, найти перспективную нишу для стартапа или предложить решения для развития территории. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.