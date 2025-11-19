В селе Мужи на Ямале открыли тропу здоровья «Юган»

Металлический каркас тропы строители возвели в начале лета и продолжили со спадом воды в реке Юган. На него уложен деревянный настил. Особое внимание было уделено созданию уютных мест для наблюдения окружающей красоты. Помимо трех больших площадок, предназначенных для массового отдыха туристов и местных жителей, вдоль трассы оборудованы семь небольших площадок, позволяющих насладиться панорамными видами Урала и рекой Юган.