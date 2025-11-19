В селе Мужи на Ямале открыли тропу здоровья «Юган»

Тропа здоровья «Юган» появилась в селе Мужи в Ямало-Ненецком автономном округе. Ее создали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Шурышкарского района.
Новое общественное пространство расположено вдоль живописного берега горной реки Юган и начинается со знаменитой смотровой площадки «Юган-парк». Протяженность маршрута составляет около 600 м. Тропа оборудована современным ограждением и качественным освещением. Кроме того, на объекте установлено 20 камер видеонаблюдения.
Металлический каркас тропы строители возвели в начале лета и продолжили со спадом воды в реке Юган. На него уложен деревянный настил. Особое внимание было уделено созданию уютных мест для наблюдения окружающей красоты. Помимо трех больших площадок, предназначенных для массового отдыха туристов и местных жителей, вдоль трассы оборудованы семь небольших площадок, позволяющих насладиться панорамными видами Урала и рекой Юган.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.