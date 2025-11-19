За неделю в Воронежской области искали 7 детей

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Воронежской области» рассказали об итогах поисковой недели. С 10 по 16 ноября на горячую линию отряда поступили 20 заявок.
11 человек удалось найти живыми, одного обнаружили погибшим, шестерых продолжают искать. Две заявки остались неподтвержденными.
За неделю пришлось искать много детей. Пропавший 10 ноября 12-летний подросток вернулся домой самостоятельно, в среду двоих десятилетних обнаружил живыми автономный патруль. В четверг патрули выдвинулись искать 10-летнего мальчика, но он сам вернулся домой. Еще 12-летнего подростка волонтеры нашли живым.
— В субботу в отряд поступили две срочные заявки на поиск несовершеннолетних — 17 и 12 лет. К счастью, их нашли, с ними все хорошо, — сообщили в поисковом отряде.