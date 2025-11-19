В Южно-Сахалинске началось заселение в общежитие кампуса «СахалинТех»

Жилые блоки спроектированы по комфортной схеме: две комнаты, в каждой из которых проживает всего по два человека. В каждом блоке есть собственный санузел, душевая и кухня-ниша. Кроме того, в центре Южно-Сахалинска продолжается возведение научно-образовательного комплекса кампуса «СахалинТех». Здание площадью более 88 тыс. кв. м будет рассчитано на 2400 студентов. В его состав войдут учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотека, зал собраний, общественно-деловые пространства и оранжерея.