В Южно-Сахалинске началось заселение в общежитие кампуса «СахалинТех»

Заселение в общежитие кампуса «СахалинТех» стартовало в городе Южно-Сахалинске по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве строительства Сахалинской области.
Первые 50 студентов уже получили ключи от комфортабельных комнат из рук губернатора Валерия Лимаренко. Студенческий городок, рассчитанный на 1500 мест, включает три восьмиэтажных корпуса. Они объединены стилобатом — общим архитектурным основанием, где уже работает тренажерный зал. В ближайшее время там откроются кафе, административные и медицинские службы, прачечная самообслуживания и коворкинг. В перспективе в студгородке также появится детский сад с группами присмотра.
«Развитие Сахалинской области невозможно без квалифицированных специалистов. Мы создаем в регионе современный кампус мирового уровня и подаем островной молодежи сигнал: вы нужны на родной земле, здесь можно получить качественное востребованное образование и сделать успешную карьеру. Сегодня первые студенты получили ключи от светлых и уютных комнат в современном студгородке. Важно, что у наших молодых людей появилось по-настоящему комфортное пространство для жизни и учебы», — отметил Валерий Лимаренко.
Жилые блоки спроектированы по комфортной схеме: две комнаты, в каждой из которых проживает всего по два человека. В каждом блоке есть собственный санузел, душевая и кухня-ниша. Кроме того, в центре Южно-Сахалинска продолжается возведение научно-образовательного комплекса кампуса «СахалинТех». Здание площадью более 88 тыс. кв. м будет рассчитано на 2400 студентов. В его состав войдут учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотека, зал собраний, общественно-деловые пространства и оранжерея.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.