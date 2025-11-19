Кузовщику-маляру в Иркутске готовы платить от 100 до 350 тысяч рублей. Также в ноябре среди высокооплачиваемых специальностей отмечают стоматолога-терапевта. Ему обещают доход от 100 тысяч рублей и корпоративные скидки. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.
— Третью строчку рейтинга занимает позиция директора магазина в крупной розничной сети. Зарплата варьируется от 90 до 110 тысяч рублей в месяц и премии, — уточнили при анализе вакансий.
Среди лучших предложений ноября по зарплате есть вакансия главного бухгалтера. Работодатель готов платить до 90 тысяч рублей в месяц, но требует опыт работы от 3 лет. В конце списка торговый представитель. Но больше всего в Иркутске востребованы врачи.
