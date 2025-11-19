Кузовщику-маляру в Иркутске готовы платить от 100 до 350 тысяч рублей. Также в ноябре среди высокооплачиваемых специальностей отмечают стоматолога-терапевта. Ему обещают доход от 100 тысяч рублей и корпоративные скидки. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.