Сергунина: 26 катков откроются этой зимой на площадках «Московских сезонов»

В этом году, как и в прошлом, дорожки катка будут находиться вдоль Главной аллеи, а также вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Ледовая площадка сможет одновременно принять примерно 5 тысяч человек. Она будет открыта со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00.