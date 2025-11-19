Автобус № 89 в Самаре хотят перевести на регулируемый тариф

Еще один автобус в Самаре хотят перевести на регулируемый тариф. Речь идет про маршрут № 89, который ездит от НФС до улицы Дзержинского через 50 остановок. Ранее на его работу жаловались жители. Вопрос о маршруте № 89 обсуждали на встрече главы города Ивана Носкова с жителями проспекта Металлургов.
«Большинство городских маршрутов уже работают по регулируемым тарифам. По просьбам жителей ускорим переход на единую регулируемую систему и маршрута № 89», — пообещал Иван Носков.
В 2026 году власти обещают расширять в Самаре сеть маршрутов, которые работают по регулируемому тарифу и с льготами на проезд. После того, как на тариф перейдет и маршрут № 89, цены на проезд в нем будут зафиксированы, начнут действовать льготы. Также планируется изменить класс автобусов, которые по нему ездят.
Ранее на регулируемый тариф перевели автобусы, которые ездят в Самару из Стройкерамики, Смышляевки и Южного города.