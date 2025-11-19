Автобус № 89 в Самаре хотят перевести на регулируемый тариф

В 2026 году власти обещают расширять в Самаре сеть маршрутов, которые работают по регулируемому тарифу и с льготами на проезд. После того, как на тариф перейдет и маршрут № 89, цены на проезд в нем будут зафиксированы, начнут действовать льготы. Также планируется изменить класс автобусов, которые по нему ездят.