В Ярославской области проходит Неделя Золотого кольца

Неделя Золотого кольца проходит с 17 по 21 ноября в Ярославской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В мероприятии примут участие крупнейшие туроператоры, представители креативных индустрий, экскурсоводы и организаторы событий. В формате круглых столов будут обсуждаться конкретные шаги по увеличению турпотока, внедрению современных технологий и созданию уникальных предложений для туристов.
Уже прошел круглый стол для туроператоров, посвященный партнерству власти и бизнеса для увеличения турпотока. Также состоится мероприятие для гидов и экскурсоводов, которое затронет вопросы повышения качества экскурсионного обслуживания и создания новых турпродуктов. 20 ноября будет рассмотрена роль событийного календаря в создании сильного туристического бренда. Итоговым мероприятием станет проектная сессия «Аутентичный код: находим уникальное позиционирование городов Золотого кольца в Ярославской области».
«Наша область исторически играет особую роль в формировании маршрута Золотое кольцо России. Ярославль является его столицей, Ростов Великий и Переславль-Залесский — одними из самых популярных городов для посещения, а Углич и Рыбинск — важными точками притяжения. Но мы ставим перед собой более амбициозные задачи: не просто сохранять наследие, а активно развивать внутренний туризм, создавать современную инфраструктуру и новые турпродукты», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.