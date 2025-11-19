Ричмонд
В Беларуси отпуска сотрудникам организации предоставили после вмешательства прокуратуры

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси сотрудники получили отпуска только после вмешательства прокуратуры. Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.

По требованию прокуратуры Кобринского района на одном из предприятий были устранены нарушения законодательства при предоставлении отпусков работникам. Было установлено, что в течение 2024 года, а также истекшего периода 2025 года со стороны нанимателя не соблюдался график отпусков, который был утвержден в организации.

«Более того, нескольким работникам трудовой отпуск не был предоставлен вовсе, в том числе имеющим право на дополнительные отпуска за особый характер работы», — уточнили в прокуратуре.

Проверка также показала, что два сотрудника предприятия, имеющие право в том числе и на дополнительный отпуск, не отдыхали согласно утвержденному графику отпусков ввиду несогласия руководителя.

Прокуратура Кобринского района внесла представления в адрес предприятия и по результатам рассмотрения сотрудникам были предоставлены трудовые отпуска. Вместе с тем по требованию прокурора руководитель организации был привлечен к ответственности по части 6 статьи 10.12 Кодекса об административных правонарушениях. Ему выписали штраф.