В Беларуси отпуска сотрудникам организации предоставили после вмешательства прокуратуры

По требованию прокуратуры Кобринского района на одном из предприятий были устранены нарушения законодательства при предоставлении отпусков работникам. Было установлено, что в течение 2024 года, а также истекшего периода 2025 года со стороны нанимателя не соблюдался график отпусков, который был утвержден в организации.