Нотариус сказал, можно ли оформить по гендоверенности в собственность долю в квартире уехавшего родственника, чтобы не платить повышенную коммуналку

Ограничения генеральной доверенности при оформлении недвижимости порталу pristalica.by прокомментировала нотариус Минского областного нотариального округа Дарья Харитон.
Итак, дано: два брата владеют квартирой. Один из них уехал за границу, оставив генеральную доверенность на второго. С октября 2025-го родственник, оставшийся в Беларуси, вынужден платить за квартиру по повышенному тарифу и пытается выяснить, как оформить долю брата на себя.
По словам нотариуса Дарьи Харитон, доверенность дает право действовать от имени другого человека, но не дает право становиться собственником его имущества.
«Закон прямо запрещает совершать сделки в отношении себя лично. Это значит, что вы не можете ни продать, ни подарить долю брата самому себе на основании этой доверенности», — подчеркнула нотариус.
Нотариус назвала варианты решения проблемы с оформлением такой недвижимости в собственность одного человека. Для этого уехавшему брату надо либо лично приехать в Беларусь и подписать у нотариуса договор дарения или купли-продажи своей доли, либо выдать доверенность на совершение этой сделки другому человеку. И в том и в другом случае человеку придется приехать в страну.