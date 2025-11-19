Нотариус сказал, можно ли оформить по гендоверенности в собственность долю в квартире уехавшего родственника, чтобы не платить повышенную коммуналку

Нотариус назвала варианты решения проблемы с оформлением такой недвижимости в собственность одного человека. Для этого уехавшему брату надо либо лично приехать в Беларусь и подписать у нотариуса договор дарения или купли-продажи своей доли, либо выдать доверенность на совершение этой сделки другому человеку. И в том и в другом случае человеку придется приехать в страну.