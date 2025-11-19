Ричмонд
В Осинском районе простятся в Алексеем Ланкиным, который погиб в зоне СВО

17 июля 2025 года военнослужащий погиб при выполнении боевого задания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Осинском районе простятся в Алексеем Ланкиным, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в районной администрации.

— Алексей родился 11 сентября 1983 года в деревне Абрамовка. После окончания школы он трудился разнорабочим. Но в мае 2025 года решил отправиться защищать Родину, — уточнили в пресс-службе администрации Осинского района.

17 июля 2025 года военнослужащий погиб при выполнении боевого задания. Местные власти выразили близким бойца глубокие соболезнования. Родные смогут проводить своего героя в последний пусть 21 ноября в 13:00, также в селе Майск пройдет погребение.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что боец Александр Юзиков из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.