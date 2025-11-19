«Во время ссоры женщина сказала, что он не является отцом четверых детей». Белорус сделал ДНК-экспертизу на отцовство и перестал быть многодетным

В Беларуси отец четверых детей перестал быть многодетным после экспертизы ДНК. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В суд с иском обратился житель Брестской области. Вместе с бывшей супругой он воспитывал четверых детей.
«Во время ссоры женщина сказала, что он не является отцом», — рассказали в ведомстве.
Слова оказались неожиданностью для жителя Брестской области, и он решился на проведение генетической экспертизы. В момент исследования биологических образцов белоруса и четверых детей специалистами было исключено биологическое родство мужчины по отношению к детям.
«Результаты экспертизы стали основанием для исключения из записи акта о рождении детей сведений о его отцовстве», — добавили в ГКСЭ.