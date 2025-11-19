В школе села Батырево Чувашской Республики открыли 2 агротехкласса

Два агротехнических класса начали работать в школе села Батырево Чувашской Республики по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации Батыревского муниципального округа.
Агротехклассы рассчитаны на школьников 7 и 10 классов по 27 человек. Учебный процесс предусматривает глубокое погружение в физику, химию, биологию и математику с особым упором на современные методы работы в отрасли. Кабинеты оформлены в едином стиле, а школа подготовила специальные учебные планы и программы, включающие как уроки, так и внеклассные мероприятия. Специализацией выбран курс «Генетика и селекция растений», дополненный другими дисциплинами.
Одним из ключевых аспектов программы является знакомство с разнообразием сельскохозяйственных специальностей. Также ученики будут посещать экскурсии на местные агропредприятия и выполнять проекты, направленные на подготовку к будущей профессиональной деятельности. Педагоги уже прошли курсы повышения квалификации.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.