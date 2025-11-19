В школе села Батырево Чувашской Республики открыли 2 агротехкласса

Агротехклассы рассчитаны на школьников 7 и 10 классов по 27 человек. Учебный процесс предусматривает глубокое погружение в физику, химию, биологию и математику с особым упором на современные методы работы в отрасли. Кабинеты оформлены в едином стиле, а школа подготовила специальные учебные планы и программы, включающие как уроки, так и внеклассные мероприятия. Специализацией выбран курс «Генетика и селекция растений», дополненный другими дисциплинами.