Российские ВСМ будут безопасным видом транспорта, заявил гендиректор РЖД

Гендиректор РЖД Белозеров: российские ВСМ будут безопасным видом транспорта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) будут безопасным видом транспорта, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.

«Железная дорога — это всегда безопасно. В рамках ВСМ приведу одну цифру: на Синкансэн (высокоскоростная сеть железных дорог в Японии — ред.) за последние 15 лет не было ни одного инцидента… со смертельным исходом… Я считаю, что будет самый безопасный вид транспорта, который у нас может быть», — сказал Белозеров в ходе форуме «Транспорт России» на вопрос о безопасности ВСМ Москва-Петербург.

Он отметил, что самый высокий уровень безопасности будет не только у поезда, но и систем проекта ВСМ в целом.

«Там при строительстве вычленяется, соответственно, и территория, и доступ людей, и все системы полностью направлены на безопасность», — добавил глава РЖД.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осенью говорил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысяч километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.