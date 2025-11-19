Российские ВСМ будут безопасным видом транспорта, заявил гендиректор РЖД

«Железная дорога — это всегда безопасно. В рамках ВСМ приведу одну цифру: на Синкансэн (высокоскоростная сеть железных дорог в Японии — ред.) за последние 15 лет не было ни одного инцидента… со смертельным исходом… Я считаю, что будет самый безопасный вид транспорта, который у нас может быть», — сказал Белозеров в ходе форуме «Транспорт России» на вопрос о безопасности ВСМ Москва-Петербург.