Пермское УФАС заподозрило федеральный маркетплейс в нарушении закона

Онлайн-сервис не дал применить рекламный промокод для скидки.

Источник: Комсомольская правда

Пермское УФАС возбудило дело в отношении федерального онлайн-сервиса электронной коммерции. Российский маркетплейс подозревают в нарушении закона о рекламе.

В антимонопольную службу поступила жалоба в отношении онлайн-сервиса. В его рекламе пользователь нашел сообщение о предоставлении скидки за оплату картой одного из банков товаров на сайте или в приложении. Перед оплатой покупателю предложили ввести промокод.

В период проведения рекламной акции заявитель не смог применить промокод и воспользоваться предложенной скидкой на заказ. Он столкнулся с системным сообщением «Время акции истекло или еще не началось». В возникшей спорной ситуации ведомство усмотрело нарушение закона о рекламе.