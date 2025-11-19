Пермское УФАС заподозрило федеральный маркетплейс в нарушении закона

В антимонопольную службу поступила жалоба в отношении онлайн-сервиса. В его рекламе пользователь нашел сообщение о предоставлении скидки за оплату картой одного из банков товаров на сайте или в приложении. Перед оплатой покупателю предложили ввести промокод.