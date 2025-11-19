Пермское УФАС заподозрило федеральный маркетплейс в нарушении закона

Пермское УФАС возбудило дело в отношении федерального онлайн-сервиса электронной коммерции. Российский маркетплейс подозревают в нарушении закона о рекламе.
В антимонопольную службу поступила жалоба в отношении онлайн-сервиса. В его рекламе пользователь нашел сообщение о предоставлении скидки за оплату картой одного из банков товаров на сайте или в приложении. Перед оплатой покупателю предложили ввести промокод.
В период проведения рекламной акции заявитель не смог применить промокод и воспользоваться предложенной скидкой на заказ. Он столкнулся с системным сообщением «Время акции истекло или еще не началось». В возникшей спорной ситуации ведомство усмотрело нарушение закона о рекламе.