Омская область представила проект аэропорта «Федоровка» на московском форуме

Также регион показал проект дорожного Северного обхода Омска.

Источник: Комсомольская правда

В Москве с 15 по 20 ноября проходит масштабный форум «Транспортная неделя-2025», где представили в том числе проект нового омского аэропорта.

Делегацию Омской области на этом событии возглавляет вице-губернатор Динар Курманов.

Об участии региона в «Транспортной неделе» сообщил сам губернатор Виталий Хоценко. Он уточнил, что на омском стенде представлен ряд проектов, которые должны изменить транспортную карту области.

В пресс-службе губернатора отметили, что после сдачи в эксплуатацию «Омск-Федоровка» позволит нарастить пассажиропоток, оптимизировать систему перевозок и возможности для деловой и туристической активностей.

Напомним, на запланированном месте для воздушной гавани сейчас еще идет снос старых недостроенных зданий. А проект строительства «Воздушные ворота» выбирали сами жители области.

Сдать в эксплуатацию аэропорт собираются в 2028 году. Затраты на возведение оценивают в 64,6 млрд рублей.

Ранее мы писали, что до конца этого года количество посетивших наш регион туристов превысит 1 млн человек. Таков прогноз властей.