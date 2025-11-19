Как определить количество дней в месяце: лайфхак на случай, если под рукой нет календаря

В материале ниже показываем быстрый и рабочий способы определить количество дней в месяце без календаря, а также приводим таблицу длительности всех месяцев и даем ответы на самые популярные вопросы по теме.
Как узнать без календаря, сколько дней в месяце
Самый проверенный способ — посчитать костяшки на пальцах сжатых в кулаки рук. Начинать следует с костяшки мизинца левой руки — это январь, в котором 31 день. Дальше идет ложбинка — февраль, 28 дней. Затем — снова костяшка, март, в котором 31 день.
Способ работает даже с учетом того, что в июле и следующем за ним августе одинаковое число дней — 31. Отсчитав семь месяцев на левой руке и остановившись на июле, мы переходим на правую руку и начинаем с костяшки-августа. И так — вплоть до декабря.
Есть еще один способ запомнить количество дней в месяцах года — выучить очень короткий стишок. Звучит он так: «30 дней — сентябрь, апрель, июнь, ноябрь». То, что в феврале всего 28 дней, все знают и так. Остается лишь запомнить, что все остальные не попавшие в стих месяцы включают в себя 31 день.
Количество дней в каждом месяце: таблица
Для удобства подготовили таблицу с количеством дней в каждом месяце.
|Январь
|31
|Февраль
|28 или 29 (в високосный год)
|Март
|31
|Апрель
|30
|Май
|31
|Июнь
|30
|Июль
|31
|Август
|31
|Сентябрь
|30
|Октябрь
|31
|Ноябрь
|30
|Декабрь
|31
Вопросы и ответы
Подборка ответов на частые вопросы по смежным темам.
Как вычислить високосный год?
В XXI веке високосными будут все кратные четырем года. Но если хочется убедиться, то считаются високосными годы, которые:
- делятся на 400;
- не делятся на 100 (за исключением годов из первого пункта);
- делятся на четыре без остатка.
Почему в июле и августе 31 день?
В июле 31 день, потому что месяц назвали в честь Юлия Цезаря и решили сделать его «полным». Августу тоже добавили 31-й день — чтобы месяц императора Августа не отставал от месяца Цезаря и не казался короче. Так что астрономия здесь не при чем, это всего лишь очередная история о политических амбициях.
Почему февраль такой короткий?
Считается, что в римском календаре февраль был последним месяцем года. Именно в него было проще вносить изменения, добавляя или убирая дни. Сегодня февраль — второй месяц года и последний месяц зимы, но римская традиция сохранилась.