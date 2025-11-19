Как определить количество дней в месяце: лайфхак на случай, если под рукой нет календаря

В июле 31 день, потому что месяц назвали в честь Юлия Цезаря и решили сделать его «полным». Августу тоже добавили 31-й день — чтобы месяц императора Августа не отставал от месяца Цезаря и не казался короче. Так что астрономия здесь не при чем, это всего лишь очередная история о политических амбициях.