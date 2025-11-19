В каких сферах в Узбекистане платят больше — инфографика

По данным Национального комитета по статистике, больше всех в Узбекистане получают сотрудники банковской, страховой и лизинговой сфер: в среднем 16,8 млн сумов. На втором месте — сотрудники IT-сферы и связи (14,9 млн). В тройке лидеров также те, кто занимается перевозками и хранением (9,3 млн сумов).
Самые низкие зарплаты в сфере здравоохранения и социальных услуг: в среднем 3,7 млн.
В январе-сентябре текущего года средняя зарплата по Узбекистану составила 6 млн 167 тыс. сумов.
Это на 19,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.