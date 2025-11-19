В Краснодарском крае пройдет фестиваль креативных индустрий «Синестезия»

Мероприятие станет площадкой, объединяющей искусство, образование, ремесленные практики и элементы креативного предпринимательства. На фестивале пройдут показ коллекций молодых дизайнеров и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Также состоятся лекции по истории и теории искусства, графике и цветоведению, практикумы по развитию навыков публичных выступлений. Кроме того, состоятся встреча с психологом и бизнес-день, направленный на повышение компетенций молодых специалистов в сфере креативного предпринимательства.