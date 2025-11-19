В Краснодарском крае пройдет фестиваль креативных индустрий «Синестезия»

Третий фестиваль креативных индустрий «Синестезия» будет проходить с 21 по 30 ноября в Краснодарском крае по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном молодежном центре развития личности.
Мероприятие станет площадкой, объединяющей искусство, образование, ремесленные практики и элементы креативного предпринимательства. На фестивале пройдут показ коллекций молодых дизайнеров и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Также состоятся лекции по истории и теории искусства, графике и цветоведению, практикумы по развитию навыков публичных выступлений. Кроме того, состоятся встреча с психологом и бизнес-день, направленный на повышение компетенций молодых специалистов в сфере креативного предпринимательства.
«Фестиваль “Синестезия” показывает, насколько многогранным может быть современное молодежное творчество. Для нас важно создавать условия, в которых ребята могут экспериментировать, находить собственный язык и усиливать свои компетенции в междисциплинарных форматах», — подчеркнул руководитель молодежного центра развития личности Сергей Покатилов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.