Московский трамвайный диаметр: новый маршрут через всю столицу

Пока что доступен лишь первый трамвайный диаметр — Т1. В мэрии Москвы уже назвали его «принципиально новым маршрутом городского транспорта». Свою работу он начал с 12 ноября 2025 года. В администрации Москвы уверены, что в плане оперативности Т1 может соревноваться даже со знаменитым столичным метро.