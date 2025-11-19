Ричмонд
Московский трамвайный диаметр: новый маршрут через всю столицу

В Москве заработал инновационный проект наземного метро — Московский трамвайный диаметр, который свяжет спальные районы столицы с центром и ключевыми транспортными узлами.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Московский трамвай
Источник: Artyom Svetlov/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

В материале разбираем, что такое Московские трамвайные диаметры, какие у них маршруты, а также когда запустят второй.

Что такое Московские трамвайные диаметры

Московские трамвайные диаметры — это трамвайные пути через всю Москву. Или, как их назвал Сергей Собянин, «линии наземного метро». Первый из них, длинною в 27 км, соединит станцию метро «Университет» на юго-западе столицы с Метрогородком на ее востоке.

Пока что доступен лишь первый трамвайный диаметр — Т1. В мэрии Москвы уже назвали его «принципиально новым маршрутом городского транспорта». Свою работу он начал с 12 ноября 2025 года. В администрации Москвы уверены, что в плане оперативности Т1 может соревноваться даже со знаменитым столичным метро.

Первый трамвайный диаметр Т1: описание и маршрут на карте

Маршрут первого трамвайного диаметра охватывает 15 ключевых точек от Метрогородка через станции метро:

  • «Бульвар Рокоссовского»;
  • «Преображенская площадь»;
  • «Сокольники»; МЦД Митьково;
  • «Красносельская»;
  • «Комсомольская»;
  • МЦД «Площадь трех вокзалов»;
  • «Чистые пруды»;
  • «Новокузнецкая»;
  • «Третьяковская»;
  • «Павелецкая»;
  • Павелецкий вокзал;
  • «Тульская»;
  • «Ленинский проспект»;
  • «Вавиловская»;
  • «Университет».

Наглядно ознакомиться с путем следования трамваев можно с помощью карты от мэрии.

Первый трамвайный диаметр Т1 на карте
Источник: Мосметро

Важно отметить, что маршрут 90 больше не работает. Все трамваи теперь ходят по новому продленному маршруту Т1.

Когда в Москве запустят трамвайный диаметр Т2

Запуск трамвайного диаметра Т2 в Москве запланирован на весну 2026 года. Маршрут пройдет от станции метро «Чертановская» до МЦД «Новогиреево». Его длина составит 33 км.