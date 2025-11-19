Московский трамвайный диаметр: новый маршрут через всю столицу

В материале разбираем, что такое Московские трамвайные диаметры, какие у них маршруты, а также когда запустят второй.
Что такое Московские трамвайные диаметры
Московские трамвайные диаметры — это трамвайные пути через всю Москву. Или, как их назвал Сергей Собянин, «линии наземного метро». Первый из них, длинною в 27 км, соединит станцию метро «Университет» на юго-западе столицы с Метрогородком на ее востоке.
Пока что доступен лишь первый трамвайный диаметр — Т1. В мэрии Москвы уже назвали его «принципиально новым маршрутом городского транспорта». Свою работу он начал с 12 ноября 2025 года. В администрации Москвы уверены, что в плане оперативности Т1 может соревноваться даже со знаменитым столичным метро.
Первый трамвайный диаметр Т1: описание и маршрут на карте
Маршрут первого трамвайного диаметра охватывает 15 ключевых точек от Метрогородка через станции метро:
- «Бульвар Рокоссовского»;
- «Преображенская площадь»;
- «Сокольники»; МЦД Митьково;
- «Красносельская»;
- «Комсомольская»;
- МЦД «Площадь трех вокзалов»;
- «Чистые пруды»;
- «Новокузнецкая»;
- «Третьяковская»;
- «Павелецкая»;
- Павелецкий вокзал;
- «Тульская»;
- «Ленинский проспект»;
- «Вавиловская»;
- «Университет».
Наглядно ознакомиться с путем следования трамваев можно с помощью карты от мэрии.
Важно отметить, что маршрут 90 больше не работает. Все трамваи теперь ходят по новому продленному маршруту Т1.
Когда в Москве запустят трамвайный диаметр Т2
Запуск трамвайного диаметра Т2 в Москве запланирован на весну 2026 года. Маршрут пройдет от станции метро «Чертановская» до МЦД «Новогиреево». Его длина составит 33 км.