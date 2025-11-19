Необычный способ решить проблему пробок в Уфе: горожане предложили пустить канатную дорогу через реку Белую

Жители Уфы выступили с инициативой создания пассажирской канатной дороги через реку Белую. Оптимальным маршрутом горожане считают направление от парка имени Бикбаева в районе школы МВД до Кооперативной поляны на противоположном берегу.
Такие же канатные дороги успешно работают в Нижнем Новгороде, Ялте и Сочи. По мнению уфимцев, реализация этого проекта будет способствовать развитию туризма и поможет разгрузить дорожную сеть города, создав удобную транспортную связь между берегами реки.
В администрации Кировского района заявили, что вопрос создания пассажирской канатной дороги будет рассмотрен при определении источника финансирования проекта.
