Необычный способ решить проблему пробок в Уфе: горожане предложили пустить канатную дорогу через реку Белую

Уфимцы предлагают запустить канатную дорогу через реку Белую.

Источник: Комсомольская правда

Жители Уфы выступили с инициативой создания пассажирской канатной дороги через реку Белую. Оптимальным маршрутом горожане считают направление от парка имени Бикбаева в районе школы МВД до Кооперативной поляны на противоположном берегу.

Такие же канатные дороги успешно работают в Нижнем Новгороде, Ялте и Сочи. По мнению уфимцев, реализация этого проекта будет способствовать развитию туризма и поможет разгрузить дорожную сеть города, создав удобную транспортную связь между берегами реки.

В администрации Кировского района заявили, что вопрос создания пассажирской канатной дороги будет рассмотрен при определении источника финансирования проекта.

