Ученые России и Казахстана вместе изучат проблемы Каспия

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН (ИО РАН) и Казахский научно-исследовательский институт Каспийского моря (КазНИИКМ) заключили меморандум о научно-техническом сотрудничестве в области изучения проблем Каспийского моря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ИО РАН.
«Стороны договорились о разработке и реализации совместных научных программ и проектов, направленных на фундаментальные и прикладные исследования климатического и экологического состояния регионов России и Казахстана, включая районы высокого экологического риска — Каспийского моря и прикаспийского региона», — говорится в сообщении.
Также сотрудничество предполагает выполнение совместных научных исследований, обмен научной информацией и взаимную методическую поддержку при проведении изысканий. Кроме того, ученые планируют создание совместных научных и образовательных структур, лабораторий, исследовательских групп, организацию стажировок аспирантов, докторантов, молодых ученых и преподавателей.
Как отметили в Институте океанологии, КазНИИКМ, основанный в августе 2025 года, является первым морским научно-исследовательским институтом Казахстана, призванным решать проблемы, связанные с понижением уровня Каспийского моря.