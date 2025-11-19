Ученые России и Казахстана вместе изучат проблемы Каспия

«Стороны договорились о разработке и реализации совместных научных программ и проектов, направленных на фундаментальные и прикладные исследования климатического и экологического состояния регионов России и Казахстана, включая районы высокого экологического риска — Каспийского моря и прикаспийского региона», — говорится в сообщении.