В Калининграде для расчистки Паркового ручья вырубят 177 деревьев

Работы затронут территорию Центрального парка и зеленую зону между улицами Дмитрия Донского и Велосипедной дорогой. Среди вырубаемых пород — ольха, клены, вязы, ивы, ясени и каштаны.
Компенсировать вырубку планируется высадкой 150 новых деревьев. На территории появятся грабы, буки, дубы, липы, робинии и другие растения, что позволит сохранить экологический баланс территории.
Проект расчистки основной части русла протяженностью 4,5 км уже прошел необходимые согласования. Стоимость работ оценивается в 400 млн рублей.