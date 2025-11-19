В Зеленоградске объявили о завершении ремонта пирса, но он всё ещё закрыт

Пирс в Зеленоградске, о завершении ремонта которого местные власти сообщили накануне, остаётся закрытым. Корреспонденты «Клопс» побывали на променаде курортного города во вторник, 18 ноября.
На пирсе лежат доски и раскиданы провода. Территория вокруг огорожена — подойти ближе нельзя.
В мэрии заявили, что подрядчик завершил монтаж элементов каркаса и покрасил их. Также сообщалось, что одновременно устанавливали декоративную подсветку, чтобы оптимизировать сроки.
Специалисты Службы заказчика должны проверить качество выполненных работ и принять объект.