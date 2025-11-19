Ричмонд
Губернатор Ростовской области предложил ужесточить требования к застройщикам

На Дону собираются обновить требования для застройщиков в рамках масштабных инвестпроектов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь внес законопроект с новыми критериями для масштабных инвестпроектов, земля под которые выделяется без проведения торгов. Инициативу главы региона рассмотрят депутаты донского парламента.

Прежде всего, предлагается обязать застройщиков возводить детсады, школы и поликлиники сразу же с многоквартирными домами, если площадь планируемого жилищного строительства составляет до 800 тысяч кв. метров. В рамках более крупных проектов прописано требование по созданию объектов общественно-делового назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

— Наши впечатляющие темпы строительства жилья никак не были синхронизированы, поэтому мы пересмотрели подходы. Главный и обязательный принцип теперь — комплексное развитие территорий. Необходимо создавать условия для полноценной жизни людей, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Законопроект также оговаривает новые направления для определения масштабных инвестпроектов. В частности, речь идет о промышленных технопарках с инвестициями от 500 млн рублей, а также об объектах туристской инфраструктуры с вложениями от 200 млн рублей.

Кроме того, из документа убрали устаревшие условия. Например, исключили требование о предоставлении жилья обманутым дольщиков, так как этот вопрос на сегодняшний день полностью регулируется федеральным законодательством.

Новый законопроект депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассмотрят уже завтра, 20 ноября.

