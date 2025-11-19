Прикамский комбинат «КАМА» восстановил более 650 гектаров леса в этом году

Свыше 650 гектаров леса восстановил картонно-бумажный комбинат «КАМА» в Пермском крае в 2025 году в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Работы выполняются комплексно: применяются искусственный, естественный и комбинированный способы. Это позволяет гибко подходить к возобновлению экосистемы, добиваясь максимальной эффективности. С учетом породного состава лесных насаждений основной акцент делается на искусственное лесовосстановление. Кроме того, в рамках подготовки к сезону 2026 года уже выполнена обработка почвы на площади свыше 800 гектаров, что в четыре раза превышает показатель прошлого года.
«Цифра в 650 гектаров лесовосстановления и 800 гектаров подготовки почвы — это результат слаженной работы наших лесников и инженеров. К примеру, высокая приживаемость хвойных пород достигается за счет тщательного отбора посадочного материала, современной агротехники и, что крайне важно, последующего многолетнего ухода. Также за последние два года мы построили порядка 30 километров дорог противопожарного назначения, что обеспечивает сохранность лесов в пожароопасный период», — отметил руководитель службы по лесному планированию «Свеза Ресурс» группы «Свеза» Дмитрий Лебедев.
Также более чем на 900 гектарах проведены мероприятия по уходу за молодыми посадками — этот объем втрое больше уровня 2024 года. Благодаря тщательному отбору саженцев, применению современных агротехник и систематическому уходу средняя приживаемость хвойных пород стабильно превышает 85%. Важным направлением деятельности остается и охрана лесных участков от пожаров: создание минерализованных полос, обустройство водоемов и содержание противопожарных дорог.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.