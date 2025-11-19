Прикамский комбинат «КАМА» восстановил более 650 гектаров леса в этом году

Работы выполняются комплексно: применяются искусственный, естественный и комбинированный способы. Это позволяет гибко подходить к возобновлению экосистемы, добиваясь максимальной эффективности. С учетом породного состава лесных насаждений основной акцент делается на искусственное лесовосстановление. Кроме того, в рамках подготовки к сезону 2026 года уже выполнена обработка почвы на площади свыше 800 гектаров, что в четыре раза превышает показатель прошлого года.