В двух районах Башкирии открыли модульные кадровые центры «Работа России»

Новые подходы в работе центров включают в себя не только комфортные для посетителей офисные пространства, выстроенные по единому образцу, но и удобное для соискателей и работодателей предоставление услуг как в офлайн-, так и онлайн-форматах. Благодаря этому с 2021 года время трудоустройства сократилось на 33,5% — со 142 дней до 94,5 дня. А время состояния на учете в качестве безработного уменьшилось на 42,5%. Модернизация службы занятости предполагает принципиально новый клиентоцентричный подход, который будет зависеть от жизненных и бизнес-ситуаций клиентов.