В двух районах Башкирии открыли модульные кадровые центры «Работа России»

Модульные кадровые центры «Работа России» появились в Дуванском и Бакалинском районах Республики Башкортостан по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения региона.
«Открывая новые точки присутствия служб занятости, мы тем самым развиваем и укрепляем сеть новых и модернизированных кадровых центров по всей стране. Особенно важно, когда такие современные кадровые центры открываются в районах субъектов, потому что там они действительно становятся центрами общественного притяжения. Мне отрадно отметить, что среди 12 регионов, в которых кадровые центры были модернизированы в прошлом году, именно Республика Башкортостан занимает лидирующее место по темпам сокращения времени состояния на учете в качестве безработного», — отметил заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин.
Новые подходы в работе центров включают в себя не только комфортные для посетителей офисные пространства, выстроенные по единому образцу, но и удобное для соискателей и работодателей предоставление услуг как в офлайн-, так и онлайн-форматах. Благодаря этому с 2021 года время трудоустройства сократилось на 33,5% — со 142 дней до 94,5 дня. А время состояния на учете в качестве безработного уменьшилось на 42,5%. Модернизация службы занятости предполагает принципиально новый клиентоцентричный подход, который будет зависеть от жизненных и бизнес-ситуаций клиентов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.