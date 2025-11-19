«Системное и цивилизованное решение»: в Уфе намерены создать первое официальное кладбище для домашних животных

Как отметили на совещании, в Башкирии учтено более 312 тысяч домашних животных, из которых свыше 100 тысяч проживают в уфимских семьях. При этом в столице республики отсутствует легальное место для прощания с питомцами, что приводит к стихийным и экологически небезопасным захоронениям.