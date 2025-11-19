Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Системное и цивилизованное решение»: в Уфе намерены создать первое официальное кладбище для домашних животных

В Уфе работают над первым официальным кладбищем для домашних животных.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Орджоникидзевского района Уфы прошло рабочее совещание по вопросу создания в городе первого официального колумбария и кладбища для домашних животных. Как сообщил глава районной администрации Рустем Хамитов, инициатором проекта выступила директор ООО «ПИРИТ» Альфия Кротович.

В обсуждении в формате видеоконференции приняли участие представители Главного управления архитектуры и градостроительства, а также Управления земельных и имущественных отношений города.

Как отметили на совещании, в Башкирии учтено более 312 тысяч домашних животных, из которых свыше 100 тысяч проживают в уфимских семьях. При этом в столице республики отсутствует легальное место для прощания с питомцами, что приводит к стихийным и экологически небезопасным захоронениям.

Проект предусматривает создание специализированного колумбария и кладбища с организацией захоронений, кремации и памятных участков в полном соответствии с санитарными и природоохранными нормами. В настоящее время прорабатываются вопросы выбора земельного участка и дальнейшего сопровождения проекта.

— Продолжаем работать над системным и цивилизованным решением этого вопроса, — заявил Рустем Хамитов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.