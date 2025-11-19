В Нижегородской области спустили на воду электрическое колесное судно

Речное электрическое колесное судно «Минин» спустили на воду в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Мы построили корпус, спустили судно на воду и в ближайшее время приступим к электромонтажным работам и монтажу судовых систем. За зиму сделаем все отделочные работы, и судно в начале навигации выйдет на испытания. То есть мы планируем представить судно нижегородцам в следующем году. Надеемся, что оно понравится жителям и гостям города», — отметил генеральный директор судостроительной компании «Мета-Ком» Сергей Итальянцев.
Параллельно заложено второе судно подобного типа, ему присвоено имя «Пожарский». Перспективное направление, которое рассматривается для навигации новых судов, — маршрут Нижний Новгород — Бор. Это одно из самых востребованных направлений речных перевозок внутри региона. Время в пути в одну сторону будет составлять 15−20 минут.
Пассажировместимость речного электрического судна — 250 человек. Запас хода у «Минина» — шесть часов при скорости 12 км/час. У судна есть функция быстрой зарядки: достаточно 15 минут для зарядки батарей от береговой станции во время посадки пассажиров, чтобы компенсировать расход энергии за один рейс до Бора и обратно.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.