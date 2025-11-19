Несколько объектов транспорта открыли в рамках форума «Транспорт России»

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев и министр транспорта Андрей Никитин в рамках форума «Транспорт России» в онлайн-режиме открыли обновленный пункт пропуска через госграницу во «Внуково» и запустили движение по двум главным путям на участке Северо-Кавказской железной дороги от блокпоста Кирилловский до парка «Нижний», сообщили в Минтрансе РФ.
«Вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Андрей Никитин в режиме онлайн открыли объекты транспорта на полях форума “Транспорт России”. Во Внуково обновили пункт пропуска через госграницу… Запущено движение по двум главным путям на участке Северо-Кавказской железной дороги от блокпоста Кирилловский до парка “Нижний”. Это часть крупного инфраструктурного проекта по развитию Новороссийского транспортного узла, который модернизируют по нацпроекту “Эффективная транспортная система”, — говорится в сообщении ведомства.
В Минтрансе РФ пояснили, что на обновленном пункте пропуска во «Внуково» установлена автоматизированная система «Сапсан». Она позволит ускорить прохождение границы для пассажиров с биометрическим паспортом.
В свою очередь, на участке Северо-Кавказской железной дороги от блокпоста Кирилловский до парка «Нижний» строители уложили 6 километров путей, построили 4 путепровода и 3 моста.
«Это позволит устранить узкие места на подходах к Новороссийскому порту. По итогам реализации всего проекта провозная способность Новороссийского транспортного узла вырастет до 43 миллионов тонн в год», — добавили в ведомстве.