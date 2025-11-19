Несколько объектов транспорта открыли в рамках форума «Транспорт России»

«Вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Андрей Никитин в режиме онлайн открыли объекты транспорта на полях форума “Транспорт России”. Во Внуково обновили пункт пропуска через госграницу… Запущено движение по двум главным путям на участке Северо-Кавказской железной дороги от блокпоста Кирилловский до парка “Нижний”. Это часть крупного инфраструктурного проекта по развитию Новороссийского транспортного узла, который модернизируют по нацпроекту “Эффективная транспортная система”, — говорится в сообщении ведомства.