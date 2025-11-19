В Москве началась регистрация на шестой сезон чемпионата Business Skills

В пресс-службе столичного департамента образования и науки отметили, что интерес подростков к сфере экономики и финансов растет: с каждым годом в предпринимательские классы поступают все больше школьников. Чемпионат предпринимательских идей —площадка для юных москвичей, которые хотят реализовать свой стартап. Соревнование не только выявляет талантливых и инициативных школьников, но и дает им реальные инструменты для воплощения своих идей.