В Москве началась регистрация на шестой сезон чемпионата Business Skills

Регистрация на шестой сезон чемпионата предпринимательских идей Business Skills для учеников 7−11-х классов стартовала в Москве. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
В ходе онлайн-марафона чемпионата участники покажут знания и компетенции, необходимые для создания собственного стартапа. Затем школьники приступят к разработке бизнес-проектов и представят свои идеи перед жюри. Победителей и призеров выберут в семи номинациях: «Лучшая предпринимательская идея», «Лучший маркетинг бизнес-проекта», «Лучшая бизнес-модель», «Лучший социальный проект», «Лучший бизнес-проект в сфере услуг, туризма и сервиса», «Лучшая инициатива для города», «Лучший стартап-проект». Зарегистрироваться для участия в чемпионате можно до 25 декабря на сайте.
В пресс-службе столичного департамента образования и науки отметили, что интерес подростков к сфере экономики и финансов растет: с каждым годом в предпринимательские классы поступают все больше школьников. Чемпионат предпринимательских идей —площадка для юных москвичей, которые хотят реализовать свой стартап. Соревнование не только выявляет талантливых и инициативных школьников, но и дает им реальные инструменты для воплощения своих идей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.