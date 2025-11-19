В Сочи разработали многоуровневый квест-маршрут

Многоуровневый квест-маршрут создали в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Начальный уровень «Сердце Сочи» знакомит с основанием города, его первыми жителями, сохранившимися элементами старой застройки. Участники увидят древний дольмен (погребальное и культовое сооружение), узнают о подвиге медиков в годы Великой Отечественной войны и смогут попробовать воду из местных минеральных источников. Средний и сложный уровни «Многогранный Сочи» и «Неизвестный Сочи» рассчитаны на углубленное изучение города, включая его менее известные достопримечательности и отдаленные уголки.
На каждой точке маршрута необходимо будет найти ответ на определенный вопрос. Правильные ответы сформируют код, который надо будет ввести на официальном сайте проекта «Туристсочи.рф». За успешное прохождение маршрута выдают сертификат. Туристы в возрасте от 18 до 35 лет получат металлический знак отличия.
«За минувшие 10 лет количество турмаршрутов в крае увеличилось в 15 раз. В 2017 году в краевом реестре значился 21 маршрут, сегодня их 320. Наибольшее число маршрутов проходит в горной и предгорной зонах — это Апшеронский, Мостовский, Отрадненский, Северский районы, Туапсинский округ, Сочи, Геленджик, Новороссийск и Горячий Ключ. Самые популярные для туристов места — на территории Сочинского национального парка и Кавказского природного биосферного заповедника. Их ежегодно посещают порядка двух миллионов человек», — подчеркнула заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.