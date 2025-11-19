В Сочи разработали многоуровневый квест-маршрут

«За минувшие 10 лет количество турмаршрутов в крае увеличилось в 15 раз. В 2017 году в краевом реестре значился 21 маршрут, сегодня их 320. Наибольшее число маршрутов проходит в горной и предгорной зонах — это Апшеронский, Мостовский, Отрадненский, Северский районы, Туапсинский округ, Сочи, Геленджик, Новороссийск и Горячий Ключ. Самые популярные для туристов места — на территории Сочинского национального парка и Кавказского природного биосферного заповедника. Их ежегодно посещают порядка двух миллионов человек», — подчеркнула заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.