В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года

«По данным минсельхоза Крыма, на сегодняшний день зерновые посеяны на площади свыше 550 тысяч гектаров. Это на 24 тысяч гектаров больше запланированного объема», — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов уточнил, что норму перевыполнили шесть районов. Это Первомайский — на 16,4%, Бахчисарайский — на 6,5%, Красноперекопский — на 2,4%, Симферопольский — на 2, Раздольненский — на 1,4%, а также Красногвардейский.
«Поддержка сельскохозяйственной отрасли — один из важных приоритетов. Правительство республики приняло решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в размере 207 млн рублей», — добавил глава Крыма.
Он уточнил, что это в том числе возмещение недополученных доходов производителям зерновых культур, пострадавшим от засухи, в размере 200 млн рублей. А также предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям для компенсации потерь на сумму 7 млн рублей.
«Выделенные средства позволят предприятиям агропромышленного комплекса сохранить финансовую стабильность в условиях снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий», — заверил Сергей Аксенов.
Ранее стало известно, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов. Всего с 2014 года в республике заложили 11 тысяч гектаров виноградников и 10 тысяч гектаров садов.