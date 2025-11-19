Ричмонд
В Крыму перевыполнен план по севу озимых под урожай 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости Крым. Шесть районов Крыма перевыполнили план по севу зерновых культур под урожай 2026 года и освоили на 24 тысячи гектаров больше. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«По данным минсельхоза Крыма, на сегодняшний день зерновые посеяны на площади свыше 550 тысяч гектаров. Это на 24 тысяч гектаров больше запланированного объема», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что норму перевыполнили шесть районов. Это Первомайский — на 16,4%, Бахчисарайский — на 6,5%, Красноперекопский — на 2,4%, Симферопольский — на 2, Раздольненский — на 1,4%, а также Красногвардейский.

«Поддержка сельскохозяйственной отрасли — один из важных приоритетов. Правительство республики приняло решение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда в размере 207 млн рублей», — добавил глава Крыма.

Он уточнил, что это в том числе возмещение недополученных доходов производителям зерновых культур, пострадавшим от засухи, в размере 200 млн рублей. А также предоставление грантов в форме субсидий бюджетным учреждениям для компенсации потерь на сумму 7 млн рублей.

«Выделенные средства позволят предприятиям агропромышленного комплекса сохранить финансовую стабильность в условиях снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий», — заверил Сергей Аксенов.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Крыму заложили 1012 гектаров виноградников и 700 гектаров садов. Всего с 2014 года в республике заложили 11 тысяч гектаров виноградников и 10 тысяч гектаров садов.

