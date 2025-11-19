Ричмонд
Владимир Путин присвоил почетное звание омскому тренеру по дзюдо

Валентин Мурзин также работает президентом городской федерации дзюдо.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 17 ноября, президент Владимир Путин подписал указ о награждении почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РФ» омского тренера Валентина Мурзина. Указ, как это традиционно бывает, касался и еще целой группы награжденных разными регалиями граждан.

Мурзин работает тренером-преподавателем спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо имени Сергея Манакова. Он также участник Книги рекордов России как спортсмен, который получил звание «мастер спорта России» в наиболее зрелом возрасте, в 44 года. Это произошло в 2007 году. Также тренер трудится на посту президента Федерации дзюдо города Омска.

Как говорится в указе, Мурзин награжден «за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Ранее мы сообщали, что президент наградил званием «Заслуженный врач России» омичку Людмилу Василенко.