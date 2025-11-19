Владимир Путин присвоил почетное звание омскому тренеру по дзюдо

Мурзин работает тренером-преподавателем спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо имени Сергея Манакова. Он также участник Книги рекордов России как спортсмен, который получил звание «мастер спорта России» в наиболее зрелом возрасте, в 44 года. Это произошло в 2007 году. Также тренер трудится на посту президента Федерации дзюдо города Омска.