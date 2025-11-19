Новогодние мероприятия в Казани пройдут с 19 декабря по 13 января

Празднества пройдут на следующих площадках: территория Центра семьи «Казан», Старо-Татарская слобода, парк «Черное Озеро», сквер в Дербышках, парк «Сосновая роща», парк «Крылья Советов», двор Присутственных мест Казанского Кремля, а также парки «Дирекции парков и скверов г. Казани» по отдельному плану.
Также Исполком Казани разработал состав организационного комитета по подготовке и проведению новогодних праздничных мероприятий в столице Татарстана.
Председателем комитета назначен руководитель Исполнительного комитета города Р. Г. Гафаров. Заместителями председателя выступили руководитель Аппарата Исполнительного комитета Б. Р. Алеев и заместитель руководителя Исполнительного комитета А. И. Абзалов.
В состав организационного комитета вошли также:
Р. Х. Шамсутдинов — глава Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета г. Казани;
А. И. Салихов — глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г. Казани;
В. В. Жаворонков — глава Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г. Казани;
Р. Р. Фатхутдинов — глава Администрации Советского района Исполнительного комитета г. Казани;
А. Ш. Фаизов — префект территории «Старый город» Исполнительного комитета г. Казани;
А. Р. Загидуллина — начальник Управления культуры Исполнительного комитета г. Казани;
А. М. Шайнуров — председатель Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г. Казани;
А. В. Сидоров — Председателя Комитета по транспорту Исполнительного комитета г. Казани;
И. М. Хисматуллин — председатель Комитета жилищно- коммунального хозяйства Исполнительного комитета г. Казани;
А. Р. Багаутдинов — начальник Управления наружной рекламы и информации Исполнительного комитета г. Казани;
Э. М. Бакулин — начальник организационного управления Аппарата Исполнительного комитета г. Казани;
И. А. Бочкова — заместитель руководителя Аппарата Исполнительного комитета г. Казани — начальник управления кадровой политики;
Л. З. Гарипов — председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани;
Р. Ф. Фазылянов — председатель Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г. Казани;
В. А. Казанцев — начальник Информационно-аналитического управления аппарата Казанской городской Думы (по согласованию);
А. Ф. Латыпова — директор Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов г. Казани»;
Р. Р. Сафин — начальник 7-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Татарстан (по согласованию);
Р. В. Емекеев — начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (по согласованию);
И. Р. Мухаметшин — начальник Финансового управления Исполнительного комитета г. Казани;
И. П. Смирнова — начальник управления социальной политики Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани;
Р. Д. Габитов — начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Казани (по согласованию);
М. А. Савин — начальник отдела ГИБДД УВД г. Казани;
С. Х. Чанкин — начальник Управления гражданской защиты Исполнительного комитета г. Казани;
Д. В. Сайфуллин — исполняющий обязанности председателя Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета г. Казани — первый заместитель;
И. А. Ризванов — начальник Управления образования Исполнительного комитета г. Казани;
Д. А. Санникова — директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по развитию туризма г. Казани»;
И. М. Ахмадиев — Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан — начальник Управления здравоохранения г. Казани (по согласованию);
Р. Ж. Мухамедшина — генеральный директор Акционерного общества «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» (по согласованию);
М. А. Патяшина — руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (по согласованию).
Организационный комитет займется координацией всех мероприятий, связанных с подготовкой новогодних праздников в столице Татарстана, включая вопросы логистики, безопасности, культурной программы и благоустройства территорий.