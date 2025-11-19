Новогодние мероприятия в Казани пройдут с 19 декабря по 13 января

Р. В. Емекеев — начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан (по согласованию);