Новые парковочные места появились у парка «Швейцария»

73 новых парковочных места для автомобилей обустроены у парка «Швейцария» на проспекте Гагарина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. До этого вдоль парка «Швейцария» уже было обустроено 200 парковочных мест.
Парковочные места расположены рядом со входами в парк на участке от улицы Медицинской до улицы 40 лет Октября. Кроме того, тут же обустроены и тротуары.
Как отметил Юрий Шалабаев, расположение парковок рядом со входами в парк «Швейцария» особенно важно для тех, кто приезжает на прогулку вместе с детьми — не нужно переходить проезжую часть или долго идти от парковки ко входу в парк.
«Удобно оставить автомобиль и пойти гулять», — написал мэр.