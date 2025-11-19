Ричмонд
Новые парковочные места появились у парка «Швейцария»

Парковочные места обустроены на участке от улицы Медицинской до улицы 40 лет Октября.

Источник: ТГ-канал главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева

73 новых парковочных места для автомобилей обустроены у парка «Швейцария» на проспекте Гагарина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. До этого вдоль парка «Швейцария» уже было обустроено 200 парковочных мест.

Парковочные места расположены рядом со входами в парк на участке от улицы Медицинской до улицы 40 лет Октября. Кроме того, тут же обустроены и тротуары.

Как отметил Юрий Шалабаев, расположение парковок рядом со входами в парк «Швейцария» особенно важно для тех, кто приезжает на прогулку вместе с детьми — не нужно переходить проезжую часть или долго идти от парковки ко входу в парк.

«Удобно оставить автомобиль и пойти гулять», — написал мэр.