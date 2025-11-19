В зоопарке рассказали о рождении первого калининградского мандрила XXI века

«Сегодня в Тропическом доме снимут плёнку, закрывающую вольер мандрилов, и там, под плёнкой, вы увидите первого калининградского мандрила XXI века. Он лопоухий, маленький и очень смешной. Детёныш родился 3 ноября у самки по кличке Кармен 12-ти лет и самца Мумбы — он весьма заслуженный мандрил, в январе ему исполнится 15 лет», — говорится в сообщении.