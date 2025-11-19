Ричмонд
В Волгограде прощаются с жителем осажденного Сталинграда Геннадием Затулкиным

Свидетель героической обороны Сталинграда умер в возрасте 90 лет.

Источник: Облдума

В Волгограде 19 ноября прощаются в одним из свидетелей ужасов Сталинградской битвы, жителем осажденного Сталинграда Геннадием Затулкиным. В августе этого года его поздравляли с 90-летним юбилеем. Сегодня волгоградца похоронят на Верхнеельшанском кладбище, сообщает тг-канал «Ритуальный патруль».

Пережив Сталинградскую битву и заключение в концлагере, потеряв близких, Геннадий Затулкин вернулся в родной город, работал водителем трамвая и слесарем на заводе медоборудования, на «Красном октябре» и других волгоградских предприятиях. Участвовал в патриотической работе с молодежью. У него появилась большая семья и даже четверо внуков и четверо правнуков.