В Волгограде прощаются с жителем осажденного Сталинграда Геннадием Затулкиным

Пережив Сталинградскую битву и заключение в концлагере, потеряв близких, Геннадий Затулкин вернулся в родной город, работал водителем трамвая и слесарем на заводе медоборудования, на «Красном октябре» и других волгоградских предприятиях. Участвовал в патриотической работе с молодежью. У него появилась большая семья и даже четверо внуков и четверо правнуков.