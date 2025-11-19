В Рыбно-Слободском районе Татарстана обновили офис кадрового центра

Территориальный офис кадрового центра «Работа России» модернизировали в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в районной администрации.
После завершения работ сотрудники центра начали прием граждан и работодателей в полностью обновленных кабинетах. Особое внимание при реконструкции было уделено созданию комфортной рабочей среды. Там тщательно продумали зонирование помещений и установили эргономичную мебель и современное оборудование.
Модернизация кадрового центра также включает повышение эффективности работы с населением и работодателями. Современный дизайн и технологичность помещений помогают создавать позитивную атмосферу при обращении граждан в центр занятости, что особенно важно для людей, находящихся в поиске работы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.