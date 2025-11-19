Предоставили паспортные данные, кому не следует: в Башкирии мать и дочь оказалась на скамье подсудимых

По данным надзорного ведомства, к подсудимым обратился неизвестный мужчина с предложением участвовать в качестве подставных лиц при создании двух коммерческих организаций. Женщины знали, что не будут управлять компаниями и вести их финансово-хозяйственную деятельность, но согласились предоставить свои паспортные данные для регистрации.