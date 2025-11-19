Ричмонд
Предоставили паспортные данные, кому не следует: в Башкирии мать и дочь оказалась на скамье подсудимых

В Башкирии мать и дочь получили сроки за создание фиктивных фирм.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии вынесли приговоры 59-летней женщине и ее дочери, их признали виновными в создании юридического лица через подставных лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, к подсудимым обратился неизвестный мужчина с предложением участвовать в качестве подставных лиц при создании двух коммерческих организаций. Женщины знали, что не будут управлять компаниями и вести их финансово-хозяйственную деятельность, но согласились предоставить свои паспортные данные для регистрации.

После внесения записей о государственной регистрации фирм в Единый государственный реестр юридических лиц обе получили по 7,5 тысячи рублей за свои неправомерные действия.

Чишминский районный суд назначил обеим подсудимым наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

