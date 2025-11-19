В колледже города Мелеуза Башкирии провeли деловую игру

Деловая игра «Я — специалист по качеству» состоялась в многопрофильном профессиональном колледже в городе Мелеуза Республики Башкортостан по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Мелеузовского района.
Преподаватели вместе со студентами проводили оценку качества молочных продуктов. Одним из заданий было определение вида продукции. Из предложенных трех образцов необходимо было идентифицировать подлинный продукт.
Далее студенты показали, как можно провести оценку качества приобретаемых товаров, защитить потребителя от подделок и просроченных товаров с помощью маркировки «Честный знак». Во время урока также провели дегустационную оценку йогурта по органолептическим показателям, упаковке и маркировке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.