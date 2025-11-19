В Челябинске разработали навигационное оборудование и зарядные станции

Проекты станции мониторинга и регистрации данных глобальной навигационной системы «Космос-2» и быстрозарядных станций для электромобилей создали в Челябинске в соответствии с целями национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». Их разработчики получат грантовую поддержку и смогут возместить часть затрат на проведенные работы, сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Предприятие «Компас» представило проект станции мониторинга и регистрации данных глобальной навигационной спутниковой системы «Космос-2». Она предназначена для приема и обработки сигналов от спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, а также хранения информации о местоположении, скорости и времени движения различных объектов. Эти данные используются в геодезии, логистике, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, а также в научных исследованиях.
Компания «Электромашина» спроектировала линейку зарядных станций для электромобилей. Главная их особенность — модульная конструкция, позволяющая устанавливать измерители потребляемой мощности, систему бесконтактной идентификации, дополнительную защиту разъемов от механических и климатических воздействий и другие устройства. Мощность станции в перспективе может быть увеличена со 150 кВт до 1,2 МВт.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.