В Челябинске разработали навигационное оборудование и зарядные станции

Предприятие «Компас» представило проект станции мониторинга и регистрации данных глобальной навигационной спутниковой системы «Космос-2». Она предназначена для приема и обработки сигналов от спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, а также хранения информации о местоположении, скорости и времени движения различных объектов. Эти данные используются в геодезии, логистике, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, а также в научных исследованиях.