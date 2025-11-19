В Красноярском крае появилось новое озеро Буордах. Оно находится в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. В пресс-службе регионального Росреестра рассказали, что его официально зарегистрировали в Государственном каталоге географических названий России. Это стало возможным благодаря работе специалистов, предоставивших исчерпывающие картографические данные.