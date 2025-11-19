Ричмонд
В Красноярском крае появилось новое озеро Буордах

Расположенное на севере края озеро Буордах внесли в Госкаталог.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае появилось новое озеро Буордах. Оно находится в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. В пресс-службе регионального Росреестра рассказали, что его официально зарегистрировали в Государственном каталоге географических названий России. Это стало возможным благодаря работе специалистов, предоставивших исчерпывающие картографические данные.

Географическое положение озера установлено в километре к северу от реки Кресты, в бассейне реки Хет. Отметим, что название водоема имеет якутское происхождение и означает «пёстрый».

Регистрация озера обеспечит правильное употребление наименования в государственных документах, научных работах и на картах, а также будет способствовать сохранению топонимического наследия коренных народов Севера.