В Красноярском крае появилось новое озеро Буордах. Оно находится в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. В пресс-службе регионального Росреестра рассказали, что его официально зарегистрировали в Государственном каталоге географических названий России. Это стало возможным благодаря работе специалистов, предоставивших исчерпывающие картографические данные.
Географическое положение озера установлено в километре к северу от реки Кресты, в бассейне реки Хет. Отметим, что название водоема имеет якутское происхождение и означает «пёстрый».
Регистрация озера обеспечит правильное употребление наименования в государственных документах, научных работах и на картах, а также будет способствовать сохранению топонимического наследия коренных народов Севера.